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ФАС за неделю зафиксировала рост цены на сжиженный газ в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Стоимость сжиженного газа в Свердловской области со 2 по 8 декабря 2019 года выросла на 6 коп. по сравнению с показателями, зафиксированными на прошлой неделе, и составила 19,64 руб.



По данным регионального Управления ФАС России, цена на дизельное топливо также увеличилась на 6 коп. и составила 48,17 руб.



Бензин АИ 92 (93) подешевел на 1 коп., до 42,07 руб. за литр, а бензин АИ 95 — на 11 коп., до 44,86 руб. за литр.

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