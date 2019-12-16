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Сбой в работе отделений Сбербанка в Екатеринбурге устранен

16 декабрь 2019 (16:07)

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Сегодняшний сбой в работе нескольких екатеринбургских допофисов Уральского банка ПАО Сбербанк устранен. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.

Ранее сообщалось о том, что клиенты ряда местных отделений Сбербанка в понедельник, 16 декабря, столкнулись с проблемами из-за сбоя во внутренней системе кредитно-финансовой организации. При этом в СМИ появилась информация о том, что сотрудники екатеринбургских допофисов Сбербанка не могли работать с компьютерами, в связи с этим образовались очереди, некоторые отделения даже пришлось закрыть.

Кроме того, в самом Сбербанке также подтвердили данную информацию. Как сообщили УрБК в пресс-службе Уральского банка ПАО Сбербанк, «действительно, есть небольшое замедление в работе некоторых офисов банка», пообещав в ближайшее время все исправить. При этом клиентам, пострадавшим от данной ситуации, рекомендовали провести необходимые операции в других каналах, например, Сбербанк Онлайн или банкоматах.

Как уточнили представители банка, в настоящее время сбой в работе екатеринбургских отделений Сбербанка устранен, допофисы работают в штатном режиме.

«Сообщаем, что сбой в работе Сбербанка устранен», — подчеркнули в пресс-центре Уральского банка Сбербанка России.

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