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Немецкий автоконцерн Opel объявил о возвращении на российский рынок

УрБК, Москва, 16.12.2019. Две модели марки Opel — Zafira Life и Grandland X — поступили в салоны официальных дилеров в России. Продажи стартуют после четырехлетнего перерыва, говорится в сообщении компании.



С сегодняшнего дня первые модели немецкого автопроизводителя поступили в автосалоны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе. Для заказа доступны кроссовер Grandland X, производимый на заводе в Айзенахе, и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено в Калуге.



Грузовые фургоны Opel Vivaro для российского рынка поступят в продажу в первой половине 2020 года. Пока партнерами Opel будут 11 дилеров в 8 российских городах.



В 2015 году концерн General Motors (США), который тогда владел маркой Opel, объявил об уходе с российского рынка.

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