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В Екатеринбурге эвакуировали людей из здания железнодорожного вокзала

16 декабрь 2019 (15:27)

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. В Екатеринбурге предположительно поступил сигнал о «минировании» здания железнодорожного вокзала.

Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях и пабликах Екатеринбурга. По некоторой информации, речь идет об эвакуации людей из здания железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.

Источник УрБК в правоохранительных органах указал, что обстоятельства получения сообщения о минировании сейчас проверяются. Более точная информация поступит позже.

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