Новости дня

В Екатеринбурге эвакуировали людей из здания железнодорожного вокзала

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. В Екатеринбурге предположительно поступил сигнал о «минировании» здания железнодорожного вокзала.



Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях и пабликах Екатеринбурга. По некоторой информации, речь идет об эвакуации людей из здания железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.



Источник УрБК в правоохранительных органах указал, что обстоятельства получения сообщения о минировании сейчас проверяются. Более точная информация поступит позже.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:27</span><br /><strong>В Екатеринбурге эвакуировали людей из здания железнодорожного вокзала</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. В Екатеринбурге предположительно поступил сигнал о «минировании» здания железнодорожного вокзала. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092093-v-ekaterinburge-evakuirovali-lyudey-iz-zdaniya-zheleznodorozhnogo-vokzala.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: