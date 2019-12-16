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В Екатеринбурге эвакуировали людей из здания железнодорожного вокзала
16 декабрь 2019 (15:27)
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. В Екатеринбурге предположительно поступил сигнал о «минировании» здания железнодорожного вокзала.
Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях и пабликах Екатеринбурга. По некоторой информации, речь идет об эвакуации людей из здания железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.
Источник УрБК в правоохранительных органах указал, что обстоятельства получения сообщения о минировании сейчас проверяются. Более точная информация поступит позже.
Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях и пабликах Екатеринбурга. По некоторой информации, речь идет об эвакуации людей из здания железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.
Источник УрБК в правоохранительных органах указал, что обстоятельства получения сообщения о минировании сейчас проверяются. Более точная информация поступит позже.
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