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В 2019 году в Свердловской области доля безработных операторов производственных установок, сборщиков и водителей достигла 15%

В 2019 году в Свердловской области наибольшая доля безработных приходится на операторов производственных установок, сборщиков и водителей — практически 15 %.



На втором месте — работники сферы обслуживания и торговли, а также охранники — 14,8%. Руководители и специалисты высшего уровня квалификации занимают 12,9% и 9% безработных соответственно.



Высокий дефицит кадров сохраняется практически по всем специализациям в здравоохранении: из 47 самых востребованных профессий 19 приходится на врачей. На втором месте — педагогические специальности: не хватает воспитателей, учителей иностранного языка, русского языка и литературы, логопедов, преподавателей колледжей и вузов.



При этом на рынке труда Среднего Урала отмечается избыток экономистов, юристов, бухгалтеров, менеджеров, сообщили в пресс-службе Заксобрания Свердловской области.

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