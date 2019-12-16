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Просроченная задолженность на Среднем Урале на 1 декабря 2019 года составила 27,9 млн рублей
16 декабрь 2019 (15:18)
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Просроченная задолженность на Среднем Урале по сведениям организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 1 декабря 2019 года составила 27,9 млн рублей. Об этом сообщает Свердловскстат.
В сравнении с 1 ноября текущего года этот показатель снизился на 2,2% или на 630 тыс. руб.
В сравнении с 1 ноября текущего года этот показатель снизился на 2,2% или на 630 тыс. руб.
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