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Просроченная задолженность на Среднем Урале на 1 декабря 2019 года составила 27,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Просроченная задолженность на Среднем Урале по сведениям организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 1 декабря 2019 года составила 27,9 млн рублей. Об этом сообщает Свердловскстат.



В сравнении с 1 ноября текущего года этот показатель снизился на 2,2% или на 630 тыс. руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:18</span><br /><strong>Просроченная задолженность на Среднем Урале на 1 декабря 2019 года составила 27,9 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Просроченная задолженность на Среднем Урале по сведениям организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 1 декабря 2019 года составила 27,9 млн рублей. Об этом сообщает Свердловскстат. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092091-prosrochennaya-zadolzhennost-na-srednem-urale-oblasti-na-1-dekabrya-2019-goda-sostavila-279-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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