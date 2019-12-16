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Правительство выступило против онлайн-продаж рецептурных препаратов с 1 января 2022 года
16 декабрь 2019 (14:55)
УрБК, Москва, 16.1.2019. Правительство РФ вынесло отрицательное заключение на подготовленные депутатами Госдумы поправки ко второму чтению, предусматривающие легализацию с 1 января 2022 года онлайн-торговли медикаментами.
Как рассказал «Коммерсанту» член комитета по охране здоровья Госдумы депутат Александр Петров, поправки предусматривали легализацию онлайн-продаж безрецептурных препаратов с доставкой курьером с 1 июля 2020 года, рецептурных — с 1 января 2022 года. Несогласованной остается часть законопроекта, легализующая дистанционную торговлю рецептурными препаратами.
Один из спорных вопросов: кто должен доставлять лекарства — фармацевты и провизоры или обычные курьеры. В пользу курьеров высказывались в e-commerce, но в аптечных сетях были против. В Госдуме при этом считали, что доставка лекарств исключительно специалистами с фармацевтическим образованием сделает закон неработающим.
Из текста заключения правительства РФ следует, что в законопроекте не урегулированы вопросы, связанные с порядком учета рецептурных бланков, а также проверки достоверности рецептов, направляемых в аптеку дистанционным способом. Также документ не предусматривает процедуру идентификации покупателей, получающих рецептурный препарат, и проверки полномочий лиц, доставивших рецептурное лекарство.
Александр Петров считает избыточным требование исключить из законопроекта рецептурные лекарства, так как к 2022 году заработают электронные рецепты. Депутаты будут пытаться найти компромисс с кабинетом министров по этому вопросу, добавляет он.
Позицию правительства РФ разделяют представители аптечной розницы. Так, по мнению гендиректора аптечной сети «36,6» Владимира Нестеренко, рецептурные препараты из законопроекта необходимо исключить. В противном случае самолечение войдет в норму, и потребители будут бессознательно приобретать все подряд. Рецепт выписывается врачом, который несет ответственность за результат лечения. А уже до легализации онлайн-торговли многие интернет-сайты предлагают рецептурные препараты без рецепта, добавляет господин Нестеренко.
Как рассказал «Коммерсанту» член комитета по охране здоровья Госдумы депутат Александр Петров, поправки предусматривали легализацию онлайн-продаж безрецептурных препаратов с доставкой курьером с 1 июля 2020 года, рецептурных — с 1 января 2022 года. Несогласованной остается часть законопроекта, легализующая дистанционную торговлю рецептурными препаратами.
Один из спорных вопросов: кто должен доставлять лекарства — фармацевты и провизоры или обычные курьеры. В пользу курьеров высказывались в e-commerce, но в аптечных сетях были против. В Госдуме при этом считали, что доставка лекарств исключительно специалистами с фармацевтическим образованием сделает закон неработающим.
Из текста заключения правительства РФ следует, что в законопроекте не урегулированы вопросы, связанные с порядком учета рецептурных бланков, а также проверки достоверности рецептов, направляемых в аптеку дистанционным способом. Также документ не предусматривает процедуру идентификации покупателей, получающих рецептурный препарат, и проверки полномочий лиц, доставивших рецептурное лекарство.
Александр Петров считает избыточным требование исключить из законопроекта рецептурные лекарства, так как к 2022 году заработают электронные рецепты. Депутаты будут пытаться найти компромисс с кабинетом министров по этому вопросу, добавляет он.
Позицию правительства РФ разделяют представители аптечной розницы. Так, по мнению гендиректора аптечной сети «36,6» Владимира Нестеренко, рецептурные препараты из законопроекта необходимо исключить. В противном случае самолечение войдет в норму, и потребители будут бессознательно приобретать все подряд. Рецепт выписывается врачом, который несет ответственность за результат лечения. А уже до легализации онлайн-торговли многие интернет-сайты предлагают рецептурные препараты без рецепта, добавляет господин Нестеренко.
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