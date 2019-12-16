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Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро — на 8 коп.
16 декабрь 2019 (14:37)
УрБК, Москва, 16.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 декабря 2019 года. Курс долл. США вырос на 21,42 коп. до 62,76 руб., евро — на 8,23 коп. до 69,94 руб.
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