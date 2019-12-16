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В 2019 году в Свердловской области доля безработных операторов производственных установок, сборщиков и водителей достигла 15%
16 декабрь 2019 (14:15)
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. В 2019 году в Свердловской области наибольшая доля безработных приходится на операторов производственных установок, сборщиков и водителей — практически 15 %.
На втором месте — работники сферы обслуживания и торговли, а также охранники — 14,8%. Руководители и специалисты высшего уровня квалификации занимают 12,9% и 9% безработных соответственно.
Высокий дефицит кадров сохраняется практически по всем специализациям в здравоохранении: из 47 самых востребованных профессий 19 приходится на врачей. На втором месте — педагогические специальности: не хватает воспитателей, учителей иностранного языка, русского языка и литературы, логопедов, преподавателей колледжей и вузов.
При этом на рынке труда Среднего Урала отмечается избыток экономистов, юристов, бухгалтеров, менеджеров, сообщили в пресс-службе Заксобрания Свердловской области.
На втором месте — работники сферы обслуживания и торговли, а также охранники — 14,8%. Руководители и специалисты высшего уровня квалификации занимают 12,9% и 9% безработных соответственно.
Высокий дефицит кадров сохраняется практически по всем специализациям в здравоохранении: из 47 самых востребованных профессий 19 приходится на врачей. На втором месте — педагогические специальности: не хватает воспитателей, учителей иностранного языка, русского языка и литературы, логопедов, преподавателей колледжей и вузов.
При этом на рынке труда Среднего Урала отмечается избыток экономистов, юристов, бухгалтеров, менеджеров, сообщили в пресс-службе Заксобрания Свердловской области.
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