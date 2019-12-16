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РЖД оштрафовали на 250 тыс. рублей за использование платформы станции Челябинск без разрешения на ввод в эксплуатацию

УрБК, Челябинск, 16.12.2019. Челябинская транспортная прокуратура проверила исполнение градостроительного законодательства в Южно-Уральской дирекции пассажирских обустройств. Это структурное подразделение Центральной дирекции пассажирских обустройств — филиала ОАО «Российские железные дороги».



В нарушение требований Градостроительного кодекса РФ платформа станции Челябинск используется для прибытия и отправления пригородных поездов в отсутствие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.



В связи с этим в Арбитражный суд Челябинской области прокурором направлено заявление о привлечении ОАО «РЖД» к административной ответственности по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ «Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство».



По результатам рассмотрения заявления прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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