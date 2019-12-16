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В Свердловской области неизвестные рассылают от имени судебных приставов sms о задолженностях
16 декабрь 2019 (12:47)
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Свердловской области опубликовало на своем сайте официальное обращение к гражданам, предупреждающее уральцев о возможных случаях мошенничества.
Как сообщает пресс-служба ведомства, на личный сотовый телефон гражданина из другого региона поступило sms следующего содержания: «У Вас имеется задолженность, которую Вы должны оплатить в 5-дневный срок. В случае неоплаты задолженности будет обращено взыскание на денежные средства и автотранспортное средство. Для получения подробной информации необходимо перезвонить по этому номеру. ФИО и должность действующего сотрудника УФССП России по Свердловской области». В дальнейшем гражданин перезвонил на указанный номер, в итоге за пару секунд ожидания с его счета у сотового оператора было списано 390 руб.
«Указанный в sms номер не принадлежит УФССП России по Свердловской области, а гражданский служащий, чьи ФИО в sms упоминаются, курирует направление ОУПДС (обеспечение установленного порядка деятельности судов) и не ведет непосредственной деятельности по взысканию просроченной задолженности. Соответственно, рассылку sms не осуществлял. По всей вероятности, его ФИО и должность взяты из общедоступного справочника с контактной информацией районного отдела судебных приставов», — говорится в предупреждающем обращении управления.
При этом в ведомстве подчеркнули, что УФССП России по Свердловской области не осуществляет sms-рассылку.
«Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области сообщает, что телефоны судебных приставов-исполнителей указаны на официальном сайте в разделе «Телефонный справочник работников ФССП России». Кроме того, узнать о своей задолженности и безопасно оплатить ее можно также на официальном сайте УФССП России по Свердловской области в «Банке данных исполнительных производств». Будьте бдительны, не перезванивайте на незнакомые номера и проверяйте свою задолженность, а также контактную информацию УФССП России по Свердловской области на официальном сайте ФССП России», — предупреждают в ведомстве.
Как сообщает пресс-служба ведомства, на личный сотовый телефон гражданина из другого региона поступило sms следующего содержания: «У Вас имеется задолженность, которую Вы должны оплатить в 5-дневный срок. В случае неоплаты задолженности будет обращено взыскание на денежные средства и автотранспортное средство. Для получения подробной информации необходимо перезвонить по этому номеру. ФИО и должность действующего сотрудника УФССП России по Свердловской области». В дальнейшем гражданин перезвонил на указанный номер, в итоге за пару секунд ожидания с его счета у сотового оператора было списано 390 руб.
«Указанный в sms номер не принадлежит УФССП России по Свердловской области, а гражданский служащий, чьи ФИО в sms упоминаются, курирует направление ОУПДС (обеспечение установленного порядка деятельности судов) и не ведет непосредственной деятельности по взысканию просроченной задолженности. Соответственно, рассылку sms не осуществлял. По всей вероятности, его ФИО и должность взяты из общедоступного справочника с контактной информацией районного отдела судебных приставов», — говорится в предупреждающем обращении управления.
При этом в ведомстве подчеркнули, что УФССП России по Свердловской области не осуществляет sms-рассылку.
«Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области сообщает, что телефоны судебных приставов-исполнителей указаны на официальном сайте в разделе «Телефонный справочник работников ФССП России». Кроме того, узнать о своей задолженности и безопасно оплатить ее можно также на официальном сайте УФССП России по Свердловской области в «Банке данных исполнительных производств». Будьте бдительны, не перезванивайте на незнакомые номера и проверяйте свою задолженность, а также контактную информацию УФССП России по Свердловской области на официальном сайте ФССП России», — предупреждают в ведомстве.
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