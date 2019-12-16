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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел четвертую встречу с девелоперами в рамках обсуждения генплана развития города
16 декабрь 2019 (12:20)
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел совещание по проекту генплана с архитекторами и крупными застройщиками региона. В мероприятии также принял участие замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Владимир Вениаминов.
Александр Высокинский напомнил о необходимости прислушаться к мнению общественности и экспертов в области градостроительства, чьи представители активно участвуют в публичных обсуждениях проекта генплана развития Екатеринбурга, сообщает официальный городской портал.
«Мы с вами провели уже три предметных встречи, и я рад, что нам шаг за шагом удается преодолевать болевые точки проекта. Наша цель — принять такой генплан, который станет документом общественного согласия», — подчеркнул глава Екатеринбурга.
По словам Александра Высокинского, важнейшими составляющими проекта стали сохранение и развитие основных каркасов мегаполиса: рекреационного, транспортного, инженерного, экологического, а также каркаса социальных объектов.
В ходе обсуждения задач проекта нового генплана собравшиеся согласились с мнением градоначальника о необходимости тщательной проработки этого документа, учитывающего планы соседствующих с Екатеринбургом муниципалитетов. Ни у кого из участников заседания нет сомнений, что к 2030-2040 годам уральская столица в силу глобального развития станет крупной агломерацией.
По итогам совещания его участники договорились пригласить к обсуждению проекта Генплана не только застройщиков и архитекторов Екатеринбурга, но и представителей соседних территорий.
«Принципы, заложенные в проекте генерального плана на период до 2035 года, должны удовлетворять требованиям последующих поколений горожан, а также способствовать тому, чтобы Екатеринбург сохранил лидерские позиции в стране и на мировом уровне. Наша стратегическая цель — сделать Екатеринбург городом, который отвечает всем международным стандартам для комфортного жилья и работы», — подвел итог встречи глава города.
Отметим, что это уже четвертая встреча с застройщиками в череде обсуждения проекта генплана развития Екатеринбурга до 2035 года. Пятая встреча состоится во второй декаде января 2020 года.
Александр Высокинский напомнил о необходимости прислушаться к мнению общественности и экспертов в области градостроительства, чьи представители активно участвуют в публичных обсуждениях проекта генплана развития Екатеринбурга, сообщает официальный городской портал.
«Мы с вами провели уже три предметных встречи, и я рад, что нам шаг за шагом удается преодолевать болевые точки проекта. Наша цель — принять такой генплан, который станет документом общественного согласия», — подчеркнул глава Екатеринбурга.
По словам Александра Высокинского, важнейшими составляющими проекта стали сохранение и развитие основных каркасов мегаполиса: рекреационного, транспортного, инженерного, экологического, а также каркаса социальных объектов.
В ходе обсуждения задач проекта нового генплана собравшиеся согласились с мнением градоначальника о необходимости тщательной проработки этого документа, учитывающего планы соседствующих с Екатеринбургом муниципалитетов. Ни у кого из участников заседания нет сомнений, что к 2030-2040 годам уральская столица в силу глобального развития станет крупной агломерацией.
По итогам совещания его участники договорились пригласить к обсуждению проекта Генплана не только застройщиков и архитекторов Екатеринбурга, но и представителей соседних территорий.
«Принципы, заложенные в проекте генерального плана на период до 2035 года, должны удовлетворять требованиям последующих поколений горожан, а также способствовать тому, чтобы Екатеринбург сохранил лидерские позиции в стране и на мировом уровне. Наша стратегическая цель — сделать Екатеринбург городом, который отвечает всем международным стандартам для комфортного жилья и работы», — подвел итог встречи глава города.
Отметим, что это уже четвертая встреча с застройщиками в череде обсуждения проекта генплана развития Екатеринбурга до 2035 года. Пятая встреча состоится во второй декаде января 2020 года.
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