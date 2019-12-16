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В Свердловской области возбуждено уголовное дело в связи с ДТП с автобусом, в котором пострадали порядка 15 человек

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. В Свердловской области возбуждено уголовное дело в связи с ДТП с автобусом, в котором пострадали несколько человек.



Утром 14 декабря 2019 года в правоохранительные органы Бисертского городского округа поступило сообщение о ДТП с участием автобуса, на котором осуществлялась перевозка группы людей, возвращавшихся с концерта. Авария произошла на 242 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Согласно предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, допустил съезд на полосу встречного движения, где машина перевернулась.



В автобусе находилось 54 человека, из которых впоследствии в различные больницы обратилось порядка 15 человек (в том числе двое несовершеннолетних), при этом госпитализация никому из обратившихся не потребовалась.



По данному факту следственными органами СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили в пресс-службе регионального Управления СК России.



В настоящее время следствием выполняется комплекс мероприятий в том числе в целях установления точного числа пострадавших и степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Запрашивается документация по осуществлению перевозки людей, принимаются меры к допросу свидетелей и сотрудников автотранспортного предприятия, назначается комплекс судебных экспертиз.



С учетом необходимости проведения в кратчайшие сроки значительного объема неотложных следственных действий, расследование уголовного дела поручено третьему отделу по расследованию особо важных дел областного Управления СК России, создана следственная группа.

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