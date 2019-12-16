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На ММК началась промышленная эксплуатация мобильного приложения «Поведенческие аудиты безопасности»

УрБК, Магнитогорск, 16.12.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) началась промышленная эксплуатация мобильного приложения «ПАБ (Поведенческие аудиты безопасности)». Его задача — проведение аудита безопасности в целях снижения риска возникновения несчастного случая.



Приложение разработано IT-подразделением Группы ПАО «ММК» ООО «ММК-Информсервис». К его функциям относится фиксирование опасного поведения или нарушения требований охраны труда с сохранением его фото (в том числе при работе с приложением в режиме офлайн), выявление и отметка коренных причин выполнения работы с нарушениями правил безопасности.



Также приложение позволяет фиксировать предложения работников для обеспечения безопасного выполнения работ и в целях профилактики регистрировать результаты аудита без выявления опасного действия, сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК»



Мобильное приложение «ПАБ» — не единственная технологическая инновация ММК в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Специалистами ООО «ММК-Информсервис» также разработано обучающее мобильное приложение «Обучение по ОТ и ПБ», предназначенное для самоподготовки работников. Данное приложение разработано на мобильной платформе 1С в версиях под операционные системы Android и iOS. Приложение интегрировано с информационной системой Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК». В нем можно заниматься самообучением, прорабатывая все вопросы по плану, и тестировать свои знания, имитируя экзамен по охране труда и промышленной безопасности.



В настоящее время мобильное приложение «Обучение по ОТ и ПБ» уже используется в листопрокатном цехе № 10. В планах масштабирование приложения на все производственные подразделения ПАО «ММК», добавление к вопросам визуального контента (фотографий с нанесенной инфографикой), а также интеграция данного приложения с мобильным приложением «Мой ММК», количество пользователей которого в декабре достигло 39 тысяч.

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