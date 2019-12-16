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На трассе Екатеринбург — Курган в результате падения платформы крана есть погибший и пострадавшие

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган. В результате падения незакрепленного груза один человек погиб и еще трое получили травмы.



ДТП произошло сегодня, 16 декабря 2019 года, около 08.00, на 61 км автодороги.



По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не закрепил перевозимую в кузове ходовую платформу гусеничного крана, и при проезде искривления дороги произошло падение груза из кузова. Конструкция массой 16 тонн упала на автомобили «УАЗ-Патриот» и «ВАЗ-2108», которые двигались во встречном направлении.



В результате ДТП погиб водитель автомобиля «УАЗ», еще три человека получили травмы различной степени тяжести — это водитель автомобиля «ВАЗ-2108» и два пассажира «УАЗа».



На месте ДТП движение затруднено, сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, а также личности пострадавших. На участке дороги, где произошло ЧП, инспекторами ГИБДД организовано реверсивное движение.

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