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На трассе Екатеринбург — Курган в результате падения платформы крана есть погибший и пострадавшие
16 декабрь 2019 (10:50)
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган. В результате падения незакрепленного груза один человек погиб и еще трое получили травмы.
ДТП произошло сегодня, 16 декабря 2019 года, около 08.00, на 61 км автодороги.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не закрепил перевозимую в кузове ходовую платформу гусеничного крана, и при проезде искривления дороги произошло падение груза из кузова. Конструкция массой 16 тонн упала на автомобили «УАЗ-Патриот» и «ВАЗ-2108», которые двигались во встречном направлении.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля «УАЗ», еще три человека получили травмы различной степени тяжести — это водитель автомобиля «ВАЗ-2108» и два пассажира «УАЗа».
На месте ДТП движение затруднено, сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, а также личности пострадавших. На участке дороги, где произошло ЧП, инспекторами ГИБДД организовано реверсивное движение.
ДТП произошло сегодня, 16 декабря 2019 года, около 08.00, на 61 км автодороги.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не закрепил перевозимую в кузове ходовую платформу гусеничного крана, и при проезде искривления дороги произошло падение груза из кузова. Конструкция массой 16 тонн упала на автомобили «УАЗ-Патриот» и «ВАЗ-2108», которые двигались во встречном направлении.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля «УАЗ», еще три человека получили травмы различной степени тяжести — это водитель автомобиля «ВАЗ-2108» и два пассажира «УАЗа».
На месте ДТП движение затруднено, сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, а также личности пострадавших. На участке дороги, где произошло ЧП, инспекторами ГИБДД организовано реверсивное движение.
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