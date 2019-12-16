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Рустэм Марданов: Cнижение ключевой ставки будет способствовать повышению доступности ипотеки и кредитов для бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. По мнению представителей Уральского Главного управления Центробанка РФ, снижение ключевой ставки будет способствовать повышению доступности ипотеки и кредитов для бизнеса.



Напомним, в минувшую пятницу, 13 декабря, совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 базисных пункта — до 6,25% годовых. Это стало пятым снижением ставки ЦБ в 2019 году.



По прогнозам Центробанка РФ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2020 составит 3,5-4% и останется вблизи 4% в дальнейшем. Также было заявлено, что при благоприятном развитии ситуации в соответствии с опубликованным базовым прогнозом регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в I полугодии 2020 года.



«Банк России решил уменьшить ключевую ставку на 0,25%, и это уже пятое подряд снижение в текущем году. Снижение ключевой ставки будет способствовать повышению доступности ипотеки и кредитов для бизнеса, которые, в свою очередь, поддержат экономическую активность и наметившийся рост внутреннего спроса. Напомню, что решения по ключевой ставке принимаются на основе прогноза развития экономики таким образом, чтобы обеспечить в стране ценовую стабильность. Поддержание инфляции вблизи 4% — важнейшая цель денежно-кредитной политики. Мы видим, что инфляция в последние месяцы замедляется. В ноябре она составила 3,5%. Такой же она была и на Урале. Среди основных причин замедления темпов прироста цен — хороший урожай сразу по ряду культур, расширение предложения мясной продукции, укрепление рубля, сдержанный спрос и снижение инфляции в странах — торговых партнерах. По прогнозу Банка России, инфляция в 2019 году составит 2,9-3,2%», — отметил в комментарии начальник Уральского Главного управления Центробанка РФ Рустэм Марданов.



Как уточнили в региональном управлении ЦБ, годовой темп прироста цен на мясные продукты в Свердловской области снизился с максимальных 6,4% в феврале этого года до 0,2% в ноябре 2019 года, на плодоовощную продукцию — с 7% до 3,6%, на яйца — с 12% до 3,4%. При этом производство сахара продолжило бить рекорды, и в ноябре на прилавках региона он уже стоил на 29,4% меньше, чем год назад.



«Среди непродовольственных товаров замедление инфляции в текущем году в Свердловской области, как и в целом по стране, было сформировано в основном динамикой цен на топливо: в результате введения механизмов регулирования топливного рынка годовые темпы прироста цен на бензин снизились с максимальных 11% в январе до 3,4% в ноябре 2019. На фоне снижения объемов продаж годовые темпы прироста цен на легковые автомобили также снизились с максимальных 8% в марте до 5,66% в ноябре 2019, а на автомобили иностранных марок — с 10,2% до 6,1% соответственно. Есть и подешевевшие за год товары, например, телевизоры стали дешевле на 3,9%, смартфоны — на 13,3%. На динамику годовой инфляции в сфере услуг в Свердловской области наиболее сильно влиял рост цен на услуги зарубежного туризма и стоимость авиабилетов в весенне-летний период, вызванный повышенным по сравнению с прошлым годом спросом», — сообщили в Уральском Главном управлении Центробанка России.

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