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Екатеринбург: разворот лицом к Исети

Екатеринбург обязан своим существованием реке Исети. Без нее не было бы уральских заводов и самого города. Но долгое время он не был обращен к ней лицом. Если для Санкт-Петербурга набережные Нева и Мойка были центральными градостроительными ориентирами, на которые выходили окна дворцов и вдоль которых пролегали бульвары, то Екатеринбург традиционно выходил на Исеть задними дворами. И до сих пор многие берега Верх-Исетского пруда остаются настоящими промзонами.



Сейчас город разворачивается к реке. В Екатеринбурге началась грандиозная программа реконструкции и благоустройства набережных, цель которой — создание единого связного пространства, которое стало бы зеленой пешеходной осью, соединяющий разные районы города.



Прошлое



«Река Исеть — основа Екатеринбурга. На ней и благодаря ей возникла плотина, вокруг — завод, а потом и город. Вода приводила в действие все заводские механизмы, на реке образовывались системы прудов: Городской, Верх-Исетский, Нижне-Исетский. Пруды и плотины были градообразующими элементами. За неполные три века город разросся, но река до сих пор является для Екатеринбурга осью, по диагонали рассекающей городскую ткань», — отмечает главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.



«Действительно, Исеть — точка возникновения города. От нее Екатеринбург растет и развивается с момента своего начала, заложения. Река — это первичная природная энергия, на которой и поднялся город. Не будь воды — не было бы плотин, которые давали движущую силу для заводов, а без заводов не было бы и города. Поэтому я считаю, что река — это генетика города, можно сказать, его генетический код. Убери реку — не будет города», — считает генеральный директор архитектурного бюро «Старт!» Александр Кузьмин.



Но в то же время до недавних пор река не воспринималась городом как важная архитектурная доминанта. Город фактически был повернут к Исети своими задними дворами. Набережная существовала только в центре и как прогулочная зона воспринималась на территории от Макаровского моста до Декабристов, не более.



«До сих пор в Екатеринбурге есть очень много объектов, которые построены так, что к воде обращена их тыльная, хозяйственная, вспомогательная сторона. Эта тенденция сохранилась с тех времен, когда набережную не воспринимали как достояние города. У нас с древних времен считалось, что дома должны выходить фасадами на улицу, а к реке поворачиваться банями и огородами», — считает Андрей Молоков.



«Есть такая особенность отношения Екатеринбурга к своей реке. Город до сих пор не повернулся к ней лицом. Мы не видим улиц, ориентированных на Исеть. Не видим набережных, фасадов домов, которые смотрят на реку, кроме Городского пруда. Это большая проблема для города, потому что, какие бы мы сейчас проекты благоустройства набережной ни делали, пока эта набережная не насыщена функционально, пока на нее не выходят фасады какой-то застройки, ее потенциал не будет использован в должной мере. В лучшем случае она останется парком, не очень удобным с точки зрения логистики. И гулять там будут только местные жители», — отмечает Александр Кузьмин.



«На Исеть обращены сервисные фасады зданий. Пожалуй, самыми печальными примерами можно считать жилой комплекс «Адмиральский», где на береговую линию выведены парковки, ТРЦ «Глобус» на Щербакова, у которого к реке обращена задняя часть. К сожалению, эти примеры демонстрируют, что набережная не воспринимается как место, интересное для людей и наполненное людьми. И это нужно менять», — подтверждает тенденцию заведующий кафедрой городского строительства Уральского федерального университета Алексей Хриченков.



В то же время он отмечает, что такое отношение города к реке создает и новые возможности: пространство вокруг реки не было застроено в прошлом и сохранило природный ландшафт вдоль большей части реки. И это очень ценно.



Настоящее



Сейчас Екатеринбург начал медленный поворот к реке. Впервые за долгое время была реконструирована часть набережной — участок между улицами Куйбышева и Малышева. Здесь создана рекреационная, парковая территория, в которой есть прогулочные зоны, зоны отдыха, спортивных площадок и места проведения массовых мероприятий, такие как площадка в районе центра современного искусства.



«Хочу отметить нашу набережную. В этом году мы завершили первый этап ее благоустройства. На мой взгляд, получилось хорошо. Эта работа продолжится. Начнется благоустройство слева от Макаровского моста и там, где планируется строительство ледовой арены, от Куйбышева до Декабристов. Эти работы запланированы не только на следующий год. Работы будут продолжаться и дальше, синхронизируясь с готовностью других объектов», — отмечает заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь.



«В этом году мы закончили благоустройство набережной Исети от Малышева до Куйбышева, не быстро, зато в стиле единения с природой. Единственная сложность связана с эксплуатацией: если на гранитную набережную можно отправить дворника с трактором, то здесь нужно думать над содержанием зеленых насаждений, клумб. Деревянную часть моста нужно будет чистить вручную. Думаю, справимся с этой задачей. Проект начинался в 2017 году, вызывал сомнения, но сейчас я вижу, как горожане отдыхают, и мне кажется, что получилось хорошо», — рассказывает заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.



По его словам, сейчас идет процесс проектирования еще нескольких участков набережной Исети.



«Мы занимаемся проектированием набережной от улицы Куйбышева до входа в ЦПКиО со стороны улицы Щорса. Там мы будем даже не реконструировать, а менять пешеходный мост, проект которого тоже делаем. В следующем году начинаем работы по участку от Макаровского моста до улицы Папанина, от Челюскинцев и до реки Ольховки. У нас готовы проекты. Работы рассчитаны на два года. Мы проектируем участок и южнее улицы Декабристов. Но пока ждем, когда будет осуществлена застройка «Клевер-парка», определится ситуация с участком земли на Большакова. Хотя в принципе у нас в планах к 300-летию Екатеринбурга к этой работе приступить и ее закончить», — отмечает Алексей Бубнов.



«Сейчас у нас есть концепция благоустройства Исети, которая называется «от ВИЗа до НИЗа»: от Верх-Исетского завода до Нижне-Исетского завода (которого уже нет, но плотина от него осталась). В соответствии с этой концепцией мы рассматриваем берега реки Исеть как комфортные набережные, предназначенные для отдыха, для коммуникации вдоль реки для доступа на прилегающие городские территории», — конкретизирует проекты Андрей Молоков.



По его словам, отдельные участки будущей единой набережной проработаны лучше, другие обрисованы только вчерне. Но общие подходы к формированию единого пространства реки уже сформированы. Проще всего процесс идет там, где на набережную выходят современные жилые комплексы, которые сами подключаются к процессу благоустройства, стремясь превратить берег реки в конкурентное преимущество, организовать трафик для расположенных на первых этажах магазинов и ресторанов.



«Думаю, что набережная будет развиваться очагами. Есть некий очаг активности, массовой застройки, и от него лучики начинают разрастаться в разные стороны. Где есть люди — там есть запрос на набережную», — отмечает Александр Кузьмин.



В то же время есть такие места, где пока сделать «поворот к реке» непросто. Например, это промышленно-коммунальная зона от улицы Папанина в сторону ВИЗа. Там на набережную выходят склады, заводы, река течет под мостами, трубопроводами, рядом с коммунальными предприятиями. Другой такой участок — пересечение поймы реки путепроводами улиц Луганской и Машинной, Кольцовского тракта, где река течет под развязками и путепроводами.



Но уже сейчас разрабатываются проекты освоения этих территорий. Так, один из проектов подразумевает создание на площадке Верх-Исетского завода историко-культурного парка, который интегрировал бы в себя уникальную промышленную застройку.



Проекты



Главное качество, которое закладывают проектировщики в будущую набережную, — непрерывность и связность. Благодаря ей пешеход или человек на скутере или велосипеде мог бы двигаться вдоль реки без помех и остановок, не пересекая магистралей и не поднимаясь на существующие мосты. Поэтому в планах прокладка тоннелей под всеми существующими мостами и создание нескольких пешеходных мостов, благодаря которым можно будет перебраться с одного берега на другой.



«Представьте, что летом вы с улицы Рощинской или Щербакова вышли из квартиры, встали на свой электрический самокат и со скоростью 20-30 км/ч за полчаса добрались до ВИЗа, проезжая по велодорожкам, которые вполне комфортно пересекают все развязки. Это наше ближайшее будущее», — говорит Андрей Молоков.



«Таким образом, мы постараемся сделать всю набережную максимально связной как для пешеходов, так и для велосипедистов. При этом обязательно постараемся сделать ее разноуровневой, со спусками к реке и проходами вдоль воды, с более поднятыми участками, вписать проекты в существующий ландшафт, разные уклоны берегов, учитывать инженерные магистрали и выходы коллекторов», — отмечает он.



Перспективы



Что же нужно, чтобы город окончательно развернулся лицом к реке, а сама Исеть стала настоящим водно-зеленым диаметром города?



«Город разворачивается к реке, но процесс пока идет не очень быстро. Мы ждем роста интереса к Исети, причем не только от горожан, но и от застройщиков, которые строят вдоль набережной. Мы видим, как ситуация меняется: все больше и больше застройщиков понимают, что облагороженная набережная — важное конкурентное преимущество, которое привлекает покупателей, причем как покупателей квартир в этих домах, так и покупателей в магазины на первых этажах. Сегодня этот процесс уже запущен. Застройщики начинают подходить к берегам Исети, рассматривают их как конкурентное преимущество. Это идет на пользу среде, которая возникает вдоль набережной», — считает Андрей Молоков.



«Что должно измениться первым — река с набережной или окружающая ее застройка — вопрос дискуссионный. На мой взгляд, это комплексный, итерационный процесс: изменения должны идти параллельно и одновременно, поддерживая друг друга. Не получится сделать прекрасную набережную, и потом все здания начнут разворачиваться фасадами к ней. При реализации каждого проекта, расположенного у реки, нужно думать о том, что мы хотим получить на набережной общественное пространство, и все элементы застройки ориентировать на реку», — поддерживает его Алексей Хриченков.



«Вряд ли эту проблему может решить кто-то один, будь то бизнес, застройщики, горожане или городская администрация. Только совместные усилия всех этих сил и возникающая в результате синергия могут изменить отношение к набережной. В тот момент, когда все начнут воспринимать реку и пространство вокруг нее как ценность, она и станет ценностью. И тогда поворот города лицом к реке произойдет автоматически», — полагает он.



«Нужен мощный всплеск интереса к реке. Я думаю, что Исеть и ее набережная — это проект, который должен стать общественным, общим для всех горожан. История последних лет показывает, что город созрел для более активного участия в решении общегородских градостроительных вопросов. Пока такое вмешательство обычно негативное: люди объединяются против того или иного объекта, который им не нравится. А набережная — это та самая позитивная повестка, которая могла бы глобально сплотить город. Я вижу набережную Исети как общегородской общественный проект, который должен осуществляться в том числе силами всех городских профессиональных сообществ. Все вместе они могли бы преобразить Исеть», — считает Александр Кузьмин.

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