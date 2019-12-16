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Свердловскую область включили в эксперимент по налогу для самозанятых

УрБК, Москва, 16.12.2019. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении с 1 января 2020 года в эксперимент по налогу для самозанятых еще 19 российских регионов, в том числе и Свердловской области. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.



Кроме Среднего Урала в эксперимент включены Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская область, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермские края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Башкортостан.



Налоговым режимом для самозанятых могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников.



Налоговая ставка составит 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно в отношении доходов в размере не более 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц). Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.



С 1 января 2019 года эксперимент действует в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

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