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УФАС выдало предупреждение администрации Челябинска из-за ограничения движения большегрузного транспорта
13 декабрь 2019 (18:01)
УрБК, Челябинск, 13.12.2019. Челябинское УФАС России выдало предупреждение администрации Челябинска в связи с принятием распоряжения об ограничении движения большегрузного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
В Челябинском УФАС отмечают, что указанное распоряжение было принято 30 октября 2019 года. С заявлением на действия администрации города обратилось АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»). Компания сообщила, что ограничения негативно скажутся на жителях Челябинска, которые в период новогодних праздников не смогут в полной мере реализовать свои потребности по приобретению продовольственных товаров и подарков к Новому году.
«Антимонопольная служба усматривает признаки нарушения антимонопольного законодательства в принятом распоряжении заместителя главы города Челябинска по дорожному хозяйству об установлении в период повышенной интенсивности движения в часы максимальной загрузки автомобильных дорог временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах Челябинска транспортных средств грузоподъемностью более 10 т», — говорится в сообщении.
Как отмечают в УФАС, распоряжение было принято в нарушение постановления правительства Челябинской области от 19.10.2011 № 362-П и Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
«Так, распоряжение не содержит сроков начала и окончания периодов временных ограничений или прекращения движения, наименования автомобильных дорог Челябинска, на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения, возможности альтернативных маршрутов (путей объезда) по автомобильным дорогам Челябинска», — сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
Челябинское УФАС России в своем предупреждении указало, что отсутствие конкретного срока может свидетельствовать о невозможности движения транспортных средств грузоподъемностью более 10 т круглосуточно на протяжении неопределенного периода времени и к расширительному толкованию временных ограничений движения государственными органами, в том числе УМВД России по городу Челябинску.
В Челябинском УФАС отмечают, что указанное распоряжение было принято 30 октября 2019 года. С заявлением на действия администрации города обратилось АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»). Компания сообщила, что ограничения негативно скажутся на жителях Челябинска, которые в период новогодних праздников не смогут в полной мере реализовать свои потребности по приобретению продовольственных товаров и подарков к Новому году.
«Антимонопольная служба усматривает признаки нарушения антимонопольного законодательства в принятом распоряжении заместителя главы города Челябинска по дорожному хозяйству об установлении в период повышенной интенсивности движения в часы максимальной загрузки автомобильных дорог временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах Челябинска транспортных средств грузоподъемностью более 10 т», — говорится в сообщении.
Как отмечают в УФАС, распоряжение было принято в нарушение постановления правительства Челябинской области от 19.10.2011 № 362-П и Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
«Так, распоряжение не содержит сроков начала и окончания периодов временных ограничений или прекращения движения, наименования автомобильных дорог Челябинска, на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения, возможности альтернативных маршрутов (путей объезда) по автомобильным дорогам Челябинска», — сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
Челябинское УФАС России в своем предупреждении указало, что отсутствие конкретного срока может свидетельствовать о невозможности движения транспортных средств грузоподъемностью более 10 т круглосуточно на протяжении неопределенного периода времени и к расширительному толкованию временных ограничений движения государственными органами, в том числе УМВД России по городу Челябинску.
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