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В Екатеринбурге суд взыскал с экс-участкового полиции и его супруги свыше 1,9 млн рублей

13 декабрь 2019 (17:49)

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. В Екатеринбурге по иску прокуратуры суд взыскал с экс-сотрудника полиции и его супруги свыше 1,9 млн рублей, законность получения которых они не смогли подтвердить. Проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в ОП № 7 УМВД России по Екатеринбургу провела прокуратура Октябрьского района.

Установлено, что на тот момент участковым уполномоченным полиции ОП № 7 УМВД России по Екатеринбургу и его супругой в течение 2016 года были совершены сделки по приобретению объектов движимого и недвижимого имущества на сумму, превышающую общий доход обоих за три предшествующих отчетному периоду года (2013-2015 гг.).

Анализ движения денежных средств по банковским счетам экс-участкового и его супруги показал, что общий объем денежных поступлений в 2015-2016 гг. значительно превысил сумму подтвержденного дохода. Деньги в размере свыше 6 млн рублей были потрачены в том числе на приобретение квартиры в Екатеринбурге.

Законность получения доходов подтверждена не была, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В соответствии со статьей 17 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам», прокурор наделен правом инициировать предъявление иска об обращении в доход государства имущества, полученного без подтверждения доходов и соответствия расходов доходам.

В результате прокуратура направила в Ленинский райсуд Екатеринбурга исковое заявление о взыскании в доход РФ денежных средств, законность происхождения которых не была подтверждена. Суд исковые требования удовлетворил частично, взыскав в доход государства с бывшего участкового уполномоченного полиции и его супруги солидарно более 1,9 млн руб. Судебный акт в законную силу не вступил.

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