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В Екатеринбурге суд взыскал с экс-участкового полиции и его супруги свыше 1,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. В Екатеринбурге по иску прокуратуры суд взыскал с экс-сотрудника полиции и его супруги свыше 1,9 млн рублей, законность получения которых они не смогли подтвердить. Проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в ОП № 7 УМВД России по Екатеринбургу провела прокуратура Октябрьского района.



Установлено, что на тот момент участковым уполномоченным полиции ОП № 7 УМВД России по Екатеринбургу и его супругой в течение 2016 года были совершены сделки по приобретению объектов движимого и недвижимого имущества на сумму, превышающую общий доход обоих за три предшествующих отчетному периоду года (2013-2015 гг.).



Анализ движения денежных средств по банковским счетам экс-участкового и его супруги показал, что общий объем денежных поступлений в 2015-2016 гг. значительно превысил сумму подтвержденного дохода. Деньги в размере свыше 6 млн рублей были потрачены в том числе на приобретение квартиры в Екатеринбурге.



Законность получения доходов подтверждена не была, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В соответствии со статьей 17 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам», прокурор наделен правом инициировать предъявление иска об обращении в доход государства имущества, полученного без подтверждения доходов и соответствия расходов доходам.



В результате прокуратура направила в Ленинский райсуд Екатеринбурга исковое заявление о взыскании в доход РФ денежных средств, законность происхождения которых не была подтверждена. Суд исковые требования удовлетворил частично, взыскав в доход государства с бывшего участкового уполномоченного полиции и его супруги солидарно более 1,9 млн руб. Судебный акт в законную силу не вступил.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:49</span><br /><strong>В Екатеринбурге суд взыскал с экс-участкового полиции и его супруги свыше 1,9 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. В Екатеринбурге по иску прокуратуры суд взыскал с экс-сотрудника полиции и его супруги свыше 1,9 млн рублей, законность получения которых они не смогли подтвердить. Проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в ОП № 7 УМВД России по Екатеринбургу провела прокуратура Октябрьского района. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092068-v-ekaterinburge-sud-vzyskal-s-eks-uchastkovogo-policii-i-ego-suprugi-svyshe-19-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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