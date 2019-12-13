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Промплощадку свинокомплекса «Полевской» перенесут из-за жалоб жителей на запах

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Правительство Свердловской области и представители бизнеса подписали соглашение о переносе производственной площадки свинокомплекса «Полевской» с территории одноименного муниципалитета. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Дорожную карту» подписали вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, региональный министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Дегтярев и директор свинокомплекса «Уральский» Владимир Стогний.



Напомним, жители муниципалитета неоднократно жаловались на неприятный запах, связанный с деятельностью предприятия. По поручению Сергея Бидонько для решения вопроса была создана рабочая группа, в которую вошли все заинтересованные стороны: бизнес, администрация Полевского, областные власти, представители общественности.



«Мероприятия «дорожной карты» предусматривают перенос площадки сельскохозяйственного предприятия на новое место, закрытие и «консервацию» нынешнего комплекса. При переносе производства мощности предприятия не должны уменьшиться», — рассказал Сергей Бидонько.



Напомним, сельскохозяйственное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Свинокомплекс «Полевской» является структурным подразделением Богдановичского свинокомплекса «Уральский» — крупнейшего сельскохозяйственного предприятия в Свердловской области.

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