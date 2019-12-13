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ЦБ получит новые способы продажи санируемых банков РФ
13 декабрь 2019 (14:28)
УрБК, Москва, 13.12.2019. Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий способы продажи Банком России долей участия в капитале кредитно-финансовых организаций, приобретенных регулятором в ходе их санации.
Согласно новому законопроекту, регулятор будет наделен правом не только полной, но и частичной продажи акций (долей в уставном капитале) банков на торгах в форме конкурса или аукциона, а также напрямую одному инвестору без проведения торгов при наличии одного предложения или в случае признания торгов несостоявшимися из-за участия в них только одного претендента.
«Изменения предоставят Банку России большую гибкость в выборе способа продажи с учетом спроса потенциальных инвесторов. Осуществление любого из предоставленных законом способов продажи будет максимально прозрачным для участников рынка», — подчеркнул заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев.
Кроме того, как уточняют в пресс-службе регулятора, денежный регулятор будет вправе реализовать доли участия путем продажи на организованных торгах, например, широкому кругу инвесторов посредством публичного размещения на бирже.
«Для определения способа продажи долей участия в капитале санированного банка Банк России будет размещать на своем официальном сайте информацию о приеме от заинтересованных лиц сообщений о намерении принять участие в процедурах продажи», — говорится в сообщении.
Напомним, что в настоящее время Центробанк РФ участвует в оздоровлении проблемных банков за счет Фонда консолидации банковского сектора, предполагающем приобретение им не менее 75% обыкновенных акций (долей) санируемого банка, что минимизирует риски, связанные с возможностью неисполнения банком своих обязательств.
Согласно новому законопроекту, регулятор будет наделен правом не только полной, но и частичной продажи акций (долей в уставном капитале) банков на торгах в форме конкурса или аукциона, а также напрямую одному инвестору без проведения торгов при наличии одного предложения или в случае признания торгов несостоявшимися из-за участия в них только одного претендента.
«Изменения предоставят Банку России большую гибкость в выборе способа продажи с учетом спроса потенциальных инвесторов. Осуществление любого из предоставленных законом способов продажи будет максимально прозрачным для участников рынка», — подчеркнул заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев.
Кроме того, как уточняют в пресс-службе регулятора, денежный регулятор будет вправе реализовать доли участия путем продажи на организованных торгах, например, широкому кругу инвесторов посредством публичного размещения на бирже.
«Для определения способа продажи долей участия в капитале санированного банка Банк России будет размещать на своем официальном сайте информацию о приеме от заинтересованных лиц сообщений о намерении принять участие в процедурах продажи», — говорится в сообщении.
Напомним, что в настоящее время Центробанк РФ участвует в оздоровлении проблемных банков за счет Фонда консолидации банковского сектора, предполагающем приобретение им не менее 75% обыкновенных акций (долей) санируемого банка, что минимизирует риски, связанные с возможностью неисполнения банком своих обязательств.
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