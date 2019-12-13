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Глава УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин подал рапорт об увольнении

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Глава УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. Соответствующую информацию подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



«Сергей Леонидович соответствующий рапорт подал еще на прошлой неделе, 7 декабря. Сейчас он находится в очередном отпуске, будет отдыхать примерно до конца января. Временно исполняет обязанности начальника УМВД по Екатеринбургу его заместитель по следствию, подполковник юстиции Николай Почаевец», — отметил Валерий Горелых.



Отметим, что Сергей Кулагин был назначен на должность начальника УМВД по Екатеринбургу в 2017 году. В системе органов внутренних дел он проработал более 22 лет.

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