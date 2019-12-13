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Российские авиакомпании за 11 месяцев увеличили перевозки пассажиров на 10,6%

УрБК, Москва, 13.12.2019. Российские авиакомпании за 11 месяцев 2019 года перевезли 119,2 млн человек, что на 10,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении Росавиации.



«По оперативным данным, в ноябре текущего года российские авиакомпании перевезли более 8,9 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4%. Пассажирооборот достиг отметки в 23,6 млрд пассажирокилометров, что на 9% больше показателя ноября прошлого года», — говорится в сообщении.

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