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Свердловские предприятия опасаются внедрять «бережливые» технологии на производстве

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. В Екатеринбурге сегодня, 13 декабря 2019 года, состоялась пресс-конференция, посвященная реализации в Свердловской области национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В рамках мероприятия спикеры рассказали, что уральские предприятия опасаются внедрять «бережливые» технологии.



Отметим, что основная цель нацпроекта — увеличить производительность труда в Свердловской области к 2024 году на 5%. Для этого государство разработало специальный механизм, который предусматривает бесплатную помощь экспертов Национального центра компетенций в оптимизации бизнес-процессов средних и крупных предприятий. Консультанты помогают компаниям снизить затраты и сократить потери на производстве.



Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Наталия Мартынова отметила, что в 2019 году к участию в программе внедрения «бережливого» производства привлекли 45 уральских предприятий.



Как отмечают эксперты, большинство компаний опасаются участвовать в нацпроекте по повышению производительности труда.



«Это серьезная нагрузка на предприятие и на генерального директора. Если глава компании не вовлечен и не занимается этим, то процесс не идет. Кроме того, наверное, многим трудно сделать первый шаг. Практика показывает, что успех от внедрения «бережливых» технологий есть. Я бы отметил, что Федеральный центр компетенций сразу учит концентрироваться не на долгих проектах, а рекомендует начинать с быстрых улучшений. Позитивный эффект можно увидеть уже через один-три месяца», — отметил гендиректор компании «СТЭП» Владимир Курбанов.



С этим мнением соглашается генеральный директор хлебокомбината «СМАК» Владилен Фуфаров.



«Предприятия опасаются входить в проект, потому что это дополнительная нагрузка. Этим действительно нужно заниматься. Сотрудникам, включая руководителей, приходится выходить из зоны комфорта», — считает Владилен Фуфаров.

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