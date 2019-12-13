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В консолидированный бюджет РФ за 11 месяцев от Свердловской области поступило более 340 млрд рублей
13 декабрь 2019 (12:34)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. По итогам работы за 11 месяцев 2019 года с территории Среднего Урала в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 340,5 млрд руб., что на 3,9% или на 12,9 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области.
По информации ведомства, поступления в федеральный бюджет от данного региона возросли на 13,4% или на 13,4 млрд рублей и составили 113,4 млрд руб. При этом основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (70,6%), налога на прибыль организаций (18,9%) и налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию России из Республики Беларусь и Республики Казахстан (10,2%).
«За 11 месяцев 2019 года налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, поступило 80 млрд руб., что на 8,3% или на 6,2 млрд руб. больше аналогичного периода прошлого года. По налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ, перечислено 11,6 млрд руб., что на 8,4% или на 0,9 млрд руб. больше поступлений за 11 месяцев 2018 года. Налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, за 11 месяцев 2019 года поступило 21,5 млрд руб., что в 1,4 раза или на 6,3 млрд руб. больше поступлений за аналогичный период 2018 года. В областной бюджет собрано 181,8 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 4,3% или на 8,1 млрд руб. меньше поступлений за аналогичный период 2018 года. Основная доля доходов областного бюджета обеспечена поступлением налога на прибыль организаций (43,0%) и налога на доходы физических лиц (36,5%)», — говорится в сообщении.
В частности, за 11 месяцев 2019 года общий объем налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, составил 78,2 млрд руб., что на 2,1% или на 1,7 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года. По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 66,4 млрд руб., что на 8,8% или на 5,4 млрд руб. больше поступлений 11 месяцев прошлого года.
При этом в доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов на 20,2% или на 7,6 млрд руб. больше — до 45,3 млрд руб.
«Основная доля в местном бюджете приходится на налог на доходы физических лиц (62,0%). За 11 месяцев 2019 года этого налога поступило 28,1 млрд руб. с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 9,3% или на 2,4 млрд руб. Кроме того, рост поступлений доходов в бюджеты муниципальных образований вызван изменениями с 01.01.2019 нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. В соответствии с законом Свердловской области от 14.11.2018 № 131-ОЗ установлен норматив отчислений в бюджеты муниципальных образований в размере 50 процентов налоговых доходов областного бюджета от акцизов на пиво, производимое на территории Российской Федерации, и увеличен норматив отчислений в бюджеты муниципальных образований с 15% до 30% по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 11 месяцев 2019 года поступило 4,4 млрд руб. с ростом к аналогичному периоду прошлого года в 2,3 раза или на 2,4 млрд руб. Доля налога в бюджетах муниципальных образований составляет 9,6%», — уточняют в пресс-службе.
По информации ведомства, поступления в федеральный бюджет от данного региона возросли на 13,4% или на 13,4 млрд рублей и составили 113,4 млрд руб. При этом основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (70,6%), налога на прибыль организаций (18,9%) и налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию России из Республики Беларусь и Республики Казахстан (10,2%).
«За 11 месяцев 2019 года налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, поступило 80 млрд руб., что на 8,3% или на 6,2 млрд руб. больше аналогичного периода прошлого года. По налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ, перечислено 11,6 млрд руб., что на 8,4% или на 0,9 млрд руб. больше поступлений за 11 месяцев 2018 года. Налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, за 11 месяцев 2019 года поступило 21,5 млрд руб., что в 1,4 раза или на 6,3 млрд руб. больше поступлений за аналогичный период 2018 года. В областной бюджет собрано 181,8 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 4,3% или на 8,1 млрд руб. меньше поступлений за аналогичный период 2018 года. Основная доля доходов областного бюджета обеспечена поступлением налога на прибыль организаций (43,0%) и налога на доходы физических лиц (36,5%)», — говорится в сообщении.
В частности, за 11 месяцев 2019 года общий объем налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, составил 78,2 млрд руб., что на 2,1% или на 1,7 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года. По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 66,4 млрд руб., что на 8,8% или на 5,4 млрд руб. больше поступлений 11 месяцев прошлого года.
При этом в доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов на 20,2% или на 7,6 млрд руб. больше — до 45,3 млрд руб.
«Основная доля в местном бюджете приходится на налог на доходы физических лиц (62,0%). За 11 месяцев 2019 года этого налога поступило 28,1 млрд руб. с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 9,3% или на 2,4 млрд руб. Кроме того, рост поступлений доходов в бюджеты муниципальных образований вызван изменениями с 01.01.2019 нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. В соответствии с законом Свердловской области от 14.11.2018 № 131-ОЗ установлен норматив отчислений в бюджеты муниципальных образований в размере 50 процентов налоговых доходов областного бюджета от акцизов на пиво, производимое на территории Российской Федерации, и увеличен норматив отчислений в бюджеты муниципальных образований с 15% до 30% по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 11 месяцев 2019 года поступило 4,4 млрд руб. с ростом к аналогичному периоду прошлого года в 2,3 раза или на 2,4 млрд руб. Доля налога в бюджетах муниципальных образований составляет 9,6%», — уточняют в пресс-службе.
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