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В Екатеринбурге задержали группу угонщиков иномарок Mazda, Hyundai и Kia
13 декабрь 2019 (12:12)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали группу, подозреваемую в серии хищений автомобилей на территории города. Подозреваемые специализировались на кражах автомобилей марок Mazda, Hyundai, Kia.
Уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража» возбуждено и расследуется следственным отделом отдела полиции № 13 Управления УМВД России по Екатеринбургу в отношении двух местных жителей 1987 и 1993 годов рождения. Они подозреваются в хищениях иномарок. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По версии следствия, подозреваемые с помощью спецоборудования вскрывали салон, отключали противоугонную систему, запускали двигатель и уезжали. Сообщники сопровождали похищенный транспорт до одного из мест в лесном массиве Железнодорожного района Екатеринбурга. После сбывали похищенное перекупщикам и распределяли доходы между собой.
Ночью 9 декабря 2019 года сотрудники угрозыска городского УМВД при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии в ходе отработки полученной оперативной информации задержали подозреваемых на территории садового товарищества Железнодорожного района. Туда задержанные перегнали ранее похищенный на улице Походная Hyundai Creta. Сразу после угона в лесном массиве подозреваемые заменили на украденном автомобиле госномера.
В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли оборудование, предназначенное для хищения автомобилей, заготовки автомобильных ключей, комплекты радиостанций, комплект государственных номерных знаков, травматическое, пневматическое оружие и патроны к нему, сотовые телефоны. Изъятые вещи приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Похищенный Hyundai возвращен владельцу.
32-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за хищение автотранспорта в Верхней Пышме. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что он использовал два гаражных бокса на улице Заводская и Ключевская, где хранил оборудование для хищений автомобилей, а также вещи из транспортных средств.
Расследование уголовного дела продолжается. У сотрудников полиции есть основание полагать, что задержанные могут быть причастны к другим аналогичным эпизодам данной противоправной деятельности. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража» возбуждено и расследуется следственным отделом отдела полиции № 13 Управления УМВД России по Екатеринбургу в отношении двух местных жителей 1987 и 1993 годов рождения. Они подозреваются в хищениях иномарок. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По версии следствия, подозреваемые с помощью спецоборудования вскрывали салон, отключали противоугонную систему, запускали двигатель и уезжали. Сообщники сопровождали похищенный транспорт до одного из мест в лесном массиве Железнодорожного района Екатеринбурга. После сбывали похищенное перекупщикам и распределяли доходы между собой.
Ночью 9 декабря 2019 года сотрудники угрозыска городского УМВД при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии в ходе отработки полученной оперативной информации задержали подозреваемых на территории садового товарищества Железнодорожного района. Туда задержанные перегнали ранее похищенный на улице Походная Hyundai Creta. Сразу после угона в лесном массиве подозреваемые заменили на украденном автомобиле госномера.
В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли оборудование, предназначенное для хищения автомобилей, заготовки автомобильных ключей, комплекты радиостанций, комплект государственных номерных знаков, травматическое, пневматическое оружие и патроны к нему, сотовые телефоны. Изъятые вещи приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Похищенный Hyundai возвращен владельцу.
32-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за хищение автотранспорта в Верхней Пышме. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что он использовал два гаражных бокса на улице Заводская и Ключевская, где хранил оборудование для хищений автомобилей, а также вещи из транспортных средств.
Расследование уголовного дела продолжается. У сотрудников полиции есть основание полагать, что задержанные могут быть причастны к другим аналогичным эпизодам данной противоправной деятельности. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
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