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СКБ-банк представил в Москве новые сервисы Системы быстрых платежей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. На этой неделе в Москве в рамках технологической конференции СКБ-банк представил передовые сервисы оплат в Системе быстрых платежей (СБП).



Как сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации, участники и гости мероприятия могли протестировать ДелоКассу с оплатой по динамическому QR-коду с возможностью возврата платежа и мобильное приложение для переводов c2c, оплат с2b по QR-коду и мгновенному счету.



«СКБ-банк сегодня — единственный банк в стране, реализовавший полный функционал оплаты c2b по QR-коду с возможностью возврата, а также сервис мгновенного счета для оплаты c2b в e-commerce и для пополнения брокерского счета клиента с инициализацией платежа из приложения брокера», — отметил директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов.



В феврале 2019 года СКБ-банк стал одним из первых банков, присоединившихся к Системе быстрых платежей, а в августе первым в РФ реализовал сервис оплаты по QR-коду.



«Банк и в дальнейшем будет стремиться сохранить лидерство в сфере развития сервисов СБП, продолжит пилотировать и внедрять новый функционал, предоставляя широкие возможности бизнесу и частным клиентам» — сообщил Виталий Копысов.



С момента присоединения к Системе быстрых платежей через банковскую группу, в состав которой входят СКБ-банк и Газэнергобанк, было совершено свыше 55 тыс. переводов.

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