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Свердловский арбитраж признал банкротом компанию «Промстальконструкция»
13 декабрь 2019 (11:28)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО «Промстальконструкция». Об этом сообщается в материалах арбитража.
Признать общество с ограниченной ответственностью «Промстальконструкция» несостоятельным (банкротом), открыть в отношении него конкурсное производство сроком на четыре месяца до 21 марта 2020 года по упрощенной процедуре отсутствующего должника», — говорится в судебном решении.
Заявление о банкротстве в июне 2019 года подало территориальное подразделение ФНС России. Как следует из материалов дела, общий размер задолженности общества перед бюджетом на 6 июня 2019 года превышал 7 млн руб.
Отметим, что ООО «Промстальконструкция» зарегистрировано в Нижнем Тагиле по ул. Речная, 7. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.
Признать общество с ограниченной ответственностью «Промстальконструкция» несостоятельным (банкротом), открыть в отношении него конкурсное производство сроком на четыре месяца до 21 марта 2020 года по упрощенной процедуре отсутствующего должника», — говорится в судебном решении.
Заявление о банкротстве в июне 2019 года подало территориальное подразделение ФНС России. Как следует из материалов дела, общий размер задолженности общества перед бюджетом на 6 июня 2019 года превышал 7 млн руб.
Отметим, что ООО «Промстальконструкция» зарегистрировано в Нижнем Тагиле по ул. Речная, 7. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.
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