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Курс доллара США впервые с июля упал ниже отметки 63 рубля

УрБК, Москва, 13.12.2019. Накануне курс доллара США к рублю обновил многомесячные минимумы, впервые с июля 2019 года достигнув отметки ниже 63 руб. за долл. США.



Как уточняет агентство «Прайм», в четверг, 12 декабря, котировки американского доллара к рублю опускались до минимума с июля 2019 года — 62,68 руб. за долл., а курс евро достиг минимальных уровней марта 2018 года — 69,72 руб. за евро. Однако в дальнейшем произошла некоторая коррекция, и в итоге на 20.13 мск курс доллара США к рублю потерял 44 коп. и составил 63,83 руб. за долл., а курс евро — 62 коп. и составил 69,83 руб. за евро.



«Российский рубль в течение всего дня упорно укреплялся к основным мировым валютам, а вечером и вовсе ушел на взлет, судя по всему, на сработавших «стопах». Если, конечно, не пошли еще массовые margin call'ы. Ситуации — как внешняя, так и внутренняя — вполне благоволят локальному росту стоимости национальной валюты, так что нельзя исключить ситуацию, что завтра на принудительном закрытии коротких позиций российский рубль подрастет еще на какую-то величину. Пока же, по состоянию на 19.46 мск, за единицу американской валюты дают 62,82 руб., а за евро — 69,81 руб.», — отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.



Напомним, ранее на декабрьском заседании Федеральная резервная система США приняла решение по базовой процентной ставке, сохранив коридор ставок на уровне в 1,5-1,75%. При этом в сопроводительных комментариях Комитета по открытым рынкам ФРС к принятому решению говорилось, что текущий уровень процентных ставок подходит для поддержки стабильного роста экономики, сильного рынка труда и уровня инфляции, приближающегося к целевому уровню Федрезерва в 2% в год.



«Рынок прочитал это заявление как недвусмысленный сигнал о том, что в 2020 году снижений процентной ставки не стоит ожидать. Однако эти заявления указывают также и на то, что возврата к периоду повышения процентных ставок ФРС США в ближайшее время также не планирует. На комментариях Федрезерва долларовый индекс DXY продолжил снижение и потерял в среду 0,33%, в четверг падение продолжилось. В свою очередь, золото подорожало на 0,73%, до 1474,28 долл. США за тройскую унцию», — пояснила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.



Кроме того, на этой неделе также состоялось заседание Европейского Центробанка (ЕЦБ), который сохранил основную процентную ставку на рекордно низком уровне 0% (с марта 2016 года). При этом ставка по депозитам была сохранена на уровне минус 0,5%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. В итоге решения ЕЦБ полностью совпали с прогнозами финансовых аналитиков.



Как отмечают эксперты, дополнительную поддержку российской валюте оказал рост нефтяных котировок (+0,9% до 64,31 долл. за баррель) и фондовых индексов на фоне «мягких» решений ведущих мировых Центробанков.



Сегодня, 13 декабря, доллар США торгуется на уровне 62,84 руб. за долл.

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