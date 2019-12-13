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В Екатеринбурге на участке набережной Исети по улице Щербакова появятся парк и аттракционы
13 декабрь 2019 (10:24)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. В Екатеринбурге планируется создание парковой зоны и аттракционов на участке набережной Исети по улице Щербакова. Об этом в интервью УрБК сообщил главный архитектор города Андрей Молоков.
«Более простой участок — аквапарк, океанариум, торговый центр «Глобус». Пока эта территория совершенно неосмысленна, но дает большие возможности для проектирования. Очевидно, что там должна расположиться парковая зона и аттракционы. Это обеспечит функциональную связь с районом, позволит создать единое рекреационное пространство», — отметил главный архитектор.
Напомним, что проекты благоустройства, в том числе создание парков и скверов на районном уровне, являются приоритетными в бюджете Екатеринбурга на 2020 год.
«Более простой участок — аквапарк, океанариум, торговый центр «Глобус». Пока эта территория совершенно неосмысленна, но дает большие возможности для проектирования. Очевидно, что там должна расположиться парковая зона и аттракционы. Это обеспечит функциональную связь с районом, позволит создать единое рекреационное пространство», — отметил главный архитектор.
Напомним, что проекты благоустройства, в том числе создание парков и скверов на районном уровне, являются приоритетными в бюджете Екатеринбурга на 2020 год.
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