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Александр Высокинский: Решение о строительстве мусороперерабатывающего завода в Екатеринбурге будет приниматься с учетом мнения горожан

13 декабрь 2019 (10:03)

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и его профильные заместители 12 декабря 2019 года приняли участие в общероссийском дне приема граждан. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.

Один из вопросов, с которыми горожане обратились напрямую к градоначальнику, касался строительства мусороперерабатывающего завода в районе поселка Шабровского. Александр Высокинский в очередной раз твердо обозначил свою позицию: без согласия и одобрения местных жителей возведение промышленного объекта недопустимо.

«Первоочередная задача — выслушать доводы всех сторон. Необходим конструктивный диалог, в рамках которого будут рассмотрены градостроительные и иные основания для размещения завода. Подчеркну, что решение без одобрения граждан приниматься не будет», — заверил Александр Высокинский.

Отметим, что общероссийский прием граждан традиционно проводится в День Конституции РФ ежегодно с 2013 года.

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