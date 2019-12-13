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В Свердловской области Роспотребнадзор за 9 месяцев забраковал 10% проверенных кондитерских изделий

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2019 года проинспектировали 10,37 т кондитерских изделий. Из них была забракована 1 т (10%), сообщает пресс-служба ведомства.



«Основная часть забраковок приходится на продукцию, реализуемую без сопроводительных документов, изготовленную с нарушением требований к маркировке», — говорится в сообщении.



За 9 месяцев 2019 года в рамках проведенных проверок и производственного контроля на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов было исследовано 4 тыс. 079 проб кондитерской продукции на соответствие требованиям нормативных документов, из них 438 проб оказались неудовлетворительными (10,7%).



«За III квартал 2019 года Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области качество кондитерской продукции проверено на 315 объектах, нарушения установлены на 110 объектах (35%). Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота. По результатам проведенных надзорных мероприятий в отношении всех хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, применены меры административного реагирования: составлено 103 протокола об административном правонарушении, юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 2,4 млн руб.», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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