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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

УрБК, Москва, 13.12.2019. Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении со следующего года уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2020 года МРОТ увеличится на 850 руб. и составит 12 тыс. 130 руб. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.



«Законом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 тыс. 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Таким образом, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года 11 тыс. 280 руб. в месяц составит 850 руб. (рост на 7,5%)», — говорится в сообщении.



Законом также предусматривается, что ежегодно устанавливаемый с 1 января МРОТ может быть равен не только величине прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, но и превышать его.

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