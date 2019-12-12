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«МЕТКОМБАНК» вошел в топ-10 банков с наилучшими показателями прироста активов
12 декабрь 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. По результатам деятельности за три квартала 2019 года ПАО «МЕТКОМБАНК» вошел в топ-10 российских банков с наилучшими показателями прироста активов. К таким расчетам пришли эксперты ИД «Коммерсантъ» на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА».
Как уточнили в пресс-службе кредитно-финансовой организации, при составлении данного рейтинга учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов по состоянию на 1 октября 2019 года. ПАО «МЕТКОМБАНК» показал прирост в 21,5% с активами в 75 трлн 512,9 млрд руб.
С учетом всех финансовых показателей кредитная организация, как и прежде, разместилась в первой сотне ведущих российских банков.
ПАО «МЕТКОМБАНК» — один из крупнейших уральских банков, был создан в 1993 году в городе Каменске-Уральском (Свердловская область). За годы успешной работы банк значительно расширил географию своего присутствия, создав сеть собственных филиалов и дополнительных офисов в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Москве и Саратове. В апреле 2019 года Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги «МЕТКОМБАНКА» по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне B2, прогноз стабильный. В июне 2019 года российское агентство АКРА подтвердило рейтинг «МЕТКОМБАНКА» на уровне ВВВ-(ru) со стабильным прогнозом.
Как уточнили в пресс-службе кредитно-финансовой организации, при составлении данного рейтинга учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов по состоянию на 1 октября 2019 года. ПАО «МЕТКОМБАНК» показал прирост в 21,5% с активами в 75 трлн 512,9 млрд руб.
С учетом всех финансовых показателей кредитная организация, как и прежде, разместилась в первой сотне ведущих российских банков.
ПАО «МЕТКОМБАНК» — один из крупнейших уральских банков, был создан в 1993 году в городе Каменске-Уральском (Свердловская область). За годы успешной работы банк значительно расширил географию своего присутствия, создав сеть собственных филиалов и дополнительных офисов в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Москве и Саратове. В апреле 2019 года Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги «МЕТКОМБАНКА» по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне B2, прогноз стабильный. В июне 2019 года российское агентство АКРА подтвердило рейтинг «МЕТКОМБАНКА» на уровне ВВВ-(ru) со стабильным прогнозом.
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