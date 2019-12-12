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Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за год увеличился на 8%
12 декабрь 2019 (17:55)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. Средний размер выданных автокредитов в январе-октябре 2019 года в Свердловской области вырос на 8% — до 740 тыс. 87 руб. — против 685 тыс. 131 руб. в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По данным НБКИ, за год средний размер автокредита (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в целом по России вырос на 6% и составил 774,5 тыс. руб.
При этом самый крупный размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (1 млн 126,8 тыс. руб.), Московской области (968,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (947,6 тыс. руб.), Иркутской области (898,8 тыс. руб.) и Краснодарском крае (881,1 тыс. руб.).
По данным НБКИ, за год средний размер автокредита (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в целом по России вырос на 6% и составил 774,5 тыс. руб.
При этом самый крупный размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (1 млн 126,8 тыс. руб.), Московской области (968,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (947,6 тыс. руб.), Иркутской области (898,8 тыс. руб.) и Краснодарском крае (881,1 тыс. руб.).
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