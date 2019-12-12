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Проект бюджета Екатеринбурга на 2020 год во втором чтении одобрили все комиссии гордумы

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. Члены постоянной комиссии Екатеринбургской городской думы (ЕГД) по бюджету и экономической политике в четверг, 12 декабря 2019 года, согласились с проектом бюджета муниципалитета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов во втором чтении. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



«Отметим, что первой такое решение приняла комиссия ЕГД по безопасности жизнедеятельности населения. Аналогичное решение было принято и на совместном заседании комиссий по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. Далее комиссии гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью, по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике и по социальной защите и здравоохранению одобрили расходную часть проекта бюджета, представленную администрацией города Екатеринбурга», — говорится в сообщении.



Таким образом, уже во вторник, 17 декабря 2019 года, проект городского бюджета будет внесен для обсуждения во втором чтении на заседание Екатеринбургской городской думы.



В первом чтении главный финансовый документ Екатеринбурга народные избранники приняли 3 декабря 2019 года.

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