Новости дня
Новым руководителем Уральского управления Росприроднадзора назначен Роман Тужиков
12 декабрь 2019 (17:14)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. Сегодня, 12 декабря, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву представили нового руководителя Уральского управления Росприроднадзора Романа Тужикова.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, участники рабочей встречи договорились о продолжении системного взаимодействия между органами власти региона и Росприроднадзором.
«Свердловская область — огромный регион с высокой концентрацией промышленного производства, здесь ведется добыча полезных ископаемых. Эта работа неразрывно связана с соблюдением экологического законодательства, законодательства об охране природы. Здесь нужно обладать большим опытом: и шашкой рубить нельзя, чтобы своими действиями не привести к остановке работы предприятий, и вместе с тем следить за исполнением закона», — отметил глава области Евгений Куйвашев.
По его словам, благодаря совместной работе свердловского правительства, управления Росприроднадзора и бизнес-сообщества на Среднем Урале в последние годы удалось добиться снижения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также сокращения водозабора для промышленных нужд. Кроме того, Свердловская область активно включилась в реализацию национального проекта «Экология».
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, участники рабочей встречи договорились о продолжении системного взаимодействия между органами власти региона и Росприроднадзором.
«Свердловская область — огромный регион с высокой концентрацией промышленного производства, здесь ведется добыча полезных ископаемых. Эта работа неразрывно связана с соблюдением экологического законодательства, законодательства об охране природы. Здесь нужно обладать большим опытом: и шашкой рубить нельзя, чтобы своими действиями не привести к остановке работы предприятий, и вместе с тем следить за исполнением закона», — отметил глава области Евгений Куйвашев.
По его словам, благодаря совместной работе свердловского правительства, управления Росприроднадзора и бизнес-сообщества на Среднем Урале в последние годы удалось добиться снижения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также сокращения водозабора для промышленных нужд. Кроме того, Свердловская область активно включилась в реализацию национального проекта «Экология».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Генпрокуратуре РФ создано управление по надзору за исполнением законов об охране окружающей среды
- ОАО «Сухоложскцемент» увеличило количество выбросов на 7,5%
- У ОАО «СУАЛ-Кремний — Урал» и ОАО «Каменск-Уральский завод ОЦМ» отсутствуют документы, устанавливающие объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
- В Челябинской области 11 предприятий не достигли нормативов предельно допустимых выбросов
- По результатам проверки в отношении руководителя управления Росприроднадзора по Свердловской области Александра Александрова возбуждено четыре дела