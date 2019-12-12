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Новым руководителем Уральского управления Росприроднадзора назначен Роман Тужиков

12 декабрь 2019 (17:14)

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. Сегодня, 12 декабря, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву представили нового руководителя Уральского управления Росприроднадзора Романа Тужикова.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, участники рабочей встречи договорились о продолжении системного взаимодействия между органами власти региона и Росприроднадзором.

«Свердловская область — огромный регион с высокой концентрацией промышленного производства, здесь ведется добыча полезных ископаемых. Эта работа неразрывно связана с соблюдением экологического законодательства, законодательства об охране природы. Здесь нужно обладать большим опытом: и шашкой рубить нельзя, чтобы своими действиями не привести к остановке работы предприятий, и вместе с тем следить за исполнением закона», — отметил глава области Евгений Куйвашев.

По его словам, благодаря совместной работе свердловского правительства, управления Росприроднадзора и бизнес-сообщества на Среднем Урале в последние годы удалось добиться снижения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также сокращения водозабора для промышленных нужд. Кроме того, Свердловская область активно включилась в реализацию национального проекта «Экология».

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