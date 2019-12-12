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Новым руководителем Уральского управления Росприроднадзора назначен Роман Тужиков

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. Сегодня, 12 декабря, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву представили нового руководителя Уральского управления Росприроднадзора Романа Тужикова.



Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, участники рабочей встречи договорились о продолжении системного взаимодействия между органами власти региона и Росприроднадзором.



«Свердловская область — огромный регион с высокой концентрацией промышленного производства, здесь ведется добыча полезных ископаемых. Эта работа неразрывно связана с соблюдением экологического законодательства, законодательства об охране природы. Здесь нужно обладать большим опытом: и шашкой рубить нельзя, чтобы своими действиями не привести к остановке работы предприятий, и вместе с тем следить за исполнением закона», — отметил глава области Евгений Куйвашев.



По его словам, благодаря совместной работе свердловского правительства, управления Росприроднадзора и бизнес-сообщества на Среднем Урале в последние годы удалось добиться снижения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также сокращения водозабора для промышленных нужд. Кроме того, Свердловская область активно включилась в реализацию национального проекта «Экология».

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