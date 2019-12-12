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В Свердловской области зарегистрировано 13 коллекторских агентств
12 декабрь 2019 (17:03)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. В Свердловской области официально зарегистрировано 13 организаций, которые специализируются на взыскании долгов с населения. Об этом сегодня, 12 декабря 2019 года, в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по региону Дмитрий Шеломенцев.
По его словам, с 1 января 2017 года вести коллекторскую деятельность в РФ могут лишь компании, включенные в государственный реестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов.
«В госреестр по всей РФ входит 282 юридических лица. В Свердловской области зарегистрированы 13 юрлиц. В текущем году к нам поступило 4 заявления о включении в госреестр, которые были удовлетворены. За этот же период одно юрлицо было исключено из реестра по своей инициативе», — отметил Д. Шеломенцев.
По его словам, с 1 января 2017 года вести коллекторскую деятельность в РФ могут лишь компании, включенные в государственный реестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов.
«В госреестр по всей РФ входит 282 юридических лица. В Свердловской области зарегистрированы 13 юрлиц. В текущем году к нам поступило 4 заявления о включении в госреестр, которые были удовлетворены. За этот же период одно юрлицо было исключено из реестра по своей инициативе», — отметил Д. Шеломенцев.
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