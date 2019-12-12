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Официальный курс доллара США снизился на 34 коп., евро — на 3 коп.
12 декабрь 2019 (16:34)
УрБК, Москва, 12.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 декабря 2019 года. Курс долл. США снизился на 33,96 коп. до 63,22 руб., евро — на 2,87 коп. до 70,42 руб.
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