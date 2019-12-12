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Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года вырос на 32%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. С начала 2019 года количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, выросло на 32% и составило 9,06 тыс. объектов. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



По состоянию на 9 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 170 руб. за кв. м. С начала 2019 года показатель увеличился на 1,7%.



Средний срок экспозиции (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке составляет 3,5 месяца.

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