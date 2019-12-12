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Число жалоб свердловчан на незаконное взыскание долгов с начала года выросло на 22%

С начала года Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области зарегистрировало 736 жалоб свердловчан на незаконное взыскание долгов. Об этом сегодня, 12 декабря 2019 года, в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель руководителя ведомства Дмитрий Шеломенцев.



«Нам поступило на рассмотрение 736 обращений по вопросам взыскания просроченной задолженности. Это на 22% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Рост может быть связан с тем, что наше ведомство активно разъясняет гражданам их права и обязанности. Население все чаще понимает, что его права нарушаются, соответственно, активнее обращается в службу судебных приставов», — заявил Дмитрий Шеломенцев.



По его словам, 30% от всех жалоб поступает на профессиональных взыскателей (коллекторов), 44% — на микрофинансовые организации, 10% — на банки.



«В этом году мы составили 90 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 2 млн 207 тыс. руб.». — сообщил Д. Шеломенцев.

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