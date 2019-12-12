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Староцементный завод оспаривает претензии Росприроднадзора
12 декабрь 2019 (15:33)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. ООО «Староцементный завод» (СЦЗ) представило в Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) существенные возражения на протоколы и предписания, сформированные по итогам внеочередной выездной проверки, которая была проведена в июле-августе 2019 года.
Как говорится в сообщении на официальном сайте завода, одно из административных постановлений, вынесенных на основании этих документов, уже оспаривается предприятием в суде.
«ООО «СЦЗ», в частности, считает, что ряд протоколов Росприроднадзора об административных правонарушениях, которые были составлены в отношении предприятия на основе результатов проверки, исходят из недостоверных посылок и опираются на сомнительные экспертные выводы. О зыбкости первоначальных выводов, сделанных по итогам проверки, свидетельствует уже сам текст исходного документа: «…визуально напоминающего…», «…визуально схожего…», «…возможно предположить…». Имеются вопросы к основательности материалов, на базе которых были сделаны экспертные заключения», — говорится в сообщении.
На предприятии отмечают, что одной из главных претензий Росприроднадзора стал вред, якобы нанесенный почвам на месте старого (разработка закончилась в 1970 году — прим. ред.) карьера во время его рекультивации.
«Однако на земельном участке, который образован по границам этого карьера, такие почвы отсутствуют — здесь имеются только техногенные грунты. Это полностью подтверждает Единый государственный реестр недвижимости, согласно которому участок используется «под санитарно-защитную зону… при условии рекультивации нарушенных земель… карьера известняков… твердыми производственными отходами 4-5 классов». Рекультивация карьера осуществлялась в соответствии с проектом, который был разработан в 2008 году на основании действующего тогда законодательства и имевшихся у ООО «СЦЗ» разрешений», — отмечают представители завода.
Рассмотрение пяти из восьми протоколов, оформленных Росприроднадзором на ООО «СЦЗ» как юридическое лицо, в настоящее время продолжается. Еще один протокол СЦЗ уже оспаривает в суде. Кроме того, в Арбитражном суде Свердловской области будут оспорены семь из десяти предписаний, вынесенных по итогам проверки. В то же время одно из предписаний выполнено в установленный срок в октябре 2019 года.
Как говорится в сообщении на официальном сайте завода, одно из административных постановлений, вынесенных на основании этих документов, уже оспаривается предприятием в суде.
«ООО «СЦЗ», в частности, считает, что ряд протоколов Росприроднадзора об административных правонарушениях, которые были составлены в отношении предприятия на основе результатов проверки, исходят из недостоверных посылок и опираются на сомнительные экспертные выводы. О зыбкости первоначальных выводов, сделанных по итогам проверки, свидетельствует уже сам текст исходного документа: «…визуально напоминающего…», «…визуально схожего…», «…возможно предположить…». Имеются вопросы к основательности материалов, на базе которых были сделаны экспертные заключения», — говорится в сообщении.
На предприятии отмечают, что одной из главных претензий Росприроднадзора стал вред, якобы нанесенный почвам на месте старого (разработка закончилась в 1970 году — прим. ред.) карьера во время его рекультивации.
«Однако на земельном участке, который образован по границам этого карьера, такие почвы отсутствуют — здесь имеются только техногенные грунты. Это полностью подтверждает Единый государственный реестр недвижимости, согласно которому участок используется «под санитарно-защитную зону… при условии рекультивации нарушенных земель… карьера известняков… твердыми производственными отходами 4-5 классов». Рекультивация карьера осуществлялась в соответствии с проектом, который был разработан в 2008 году на основании действующего тогда законодательства и имевшихся у ООО «СЦЗ» разрешений», — отмечают представители завода.
Рассмотрение пяти из восьми протоколов, оформленных Росприроднадзором на ООО «СЦЗ» как юридическое лицо, в настоящее время продолжается. Еще один протокол СЦЗ уже оспаривает в суде. Кроме того, в Арбитражном суде Свердловской области будут оспорены семь из десяти предписаний, вынесенных по итогам проверки. В то же время одно из предписаний выполнено в установленный срок в октябре 2019 года.
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