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Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области превысил 686 тыс. рублей
12 декабрь 2019 (15:24)
УрБК, Челябинск, 12.12.2019. Средний размер выданных автокредитов в январе-октябре 2019 года в Челябинской области вырос на 6% — до 686 тыс. 130 руб. против 647 тыс. 179 руб. в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По данным НБКИ, за год средний размер автокредита в целом по России также увеличился на 6% и составил 774,5 тыс. руб.
Наиболее заметную динамику роста среднего размера выданных автокредитов в январе-октябре 2019 года продемонстрировали Ставропольский край (+12,1%), Республика Башкортостан (+10,6%), Калужская (+10,1%) и Ленинградская (+9,9%) области, а также Санкт-Петербург (+9,8%).
«В 2019 году средние суммы выдаваемых автокредитов растут достаточно умеренными темпами. Помимо удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на приемлемом уровне», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
По данным НБКИ, за год средний размер автокредита в целом по России также увеличился на 6% и составил 774,5 тыс. руб.
Наиболее заметную динамику роста среднего размера выданных автокредитов в январе-октябре 2019 года продемонстрировали Ставропольский край (+12,1%), Республика Башкортостан (+10,6%), Калужская (+10,1%) и Ленинградская (+9,9%) области, а также Санкт-Петербург (+9,8%).
«В 2019 году средние суммы выдаваемых автокредитов растут достаточно умеренными темпами. Помимо удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на приемлемом уровне», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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