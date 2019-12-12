Новости дня

Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области превысил 686 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 12.12.2019. Средний размер выданных автокредитов в январе-октябре 2019 года в Челябинской области вырос на 6% — до 686 тыс. 130 руб. против 647 тыс. 179 руб. в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



По данным НБКИ, за год средний размер автокредита в целом по России также увеличился на 6% и составил 774,5 тыс. руб.



Наиболее заметную динамику роста среднего размера выданных автокредитов в январе-октябре 2019 года продемонстрировали Ставропольский край (+12,1%), Республика Башкортостан (+10,6%), Калужская (+10,1%) и Ленинградская (+9,9%) области, а также Санкт-Петербург (+9,8%).



«В 2019 году средние суммы выдаваемых автокредитов растут достаточно умеренными темпами. Помимо удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на приемлемом уровне», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">12 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:24</span><br /><strong>Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области превысил 686 тыс. рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 12.12.2019. Средний размер выданных автокредитов в январе-октябре 2019 года в Челябинской области вырос на 6% — до 686 тыс. 130 руб. против 647 тыс. 179 руб. в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092019-sredniy-razmer-vydannyh-avtokreditov-v-chelyabinskoy-oblasti-prevysil-686-tys-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: