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Екатеринбург победил в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие» премии Russian Event Awards 2019

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. В Самаре назвали победителей VIII Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019. Всего для участия в конкурсе было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны.



По итогам премии был составлен рейтинг наиболее успешных субъектов РФ по развитию событийного туризма. Первые три места в нем заняли Свердловская область (406 баллов), Татарстан (289 баллов) и Московская область (256 баллов).



Екатеринбург занял первое место в номинациях «Лучшее молодежное туристическое событие» и «Лучший региональный календарь туристических событий». Организаторы высоко оценили проведение Евразийского экономического форума молодежи и разработку «Каталога событий Свердловской области на 2019 год». Также уральская столица выиграла гран-при в номинации «Лучшее туристическое MICE событие» (VII Международный туристский форум «Большой Урал — 2019»).



Кроме того, организаторы отметили наградами международный турнир «Косарей» в поселке Арти (гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма»), проведение «Дня мраморной музыки» в селе Мраморское (первое место в номинации «Лучшая идея туристического события»), календарь событийных мероприятий города Нижний Тагил (первое место в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий»).



Руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев рассказал, что туристическая привлекательность российских городов-миллионников за пределами двух столиц постепенно растет.



«Многие пресытились таким городами, как Москва и Санкт-Петербург. В связи с этим интерес плавно переходит от них к городам-миллионникам. Речь идет об отдельных мероприятиях. В первую очередь выигрывает Сочи. Сейчас там сконцентрировано много событий. Также получают некоторые преимущества Екатеринбург, Новосибирск, Казань и другие города», — отмечает М. Мальцев.

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