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Средний размер автокредита в России в 2019 году вырос на 6%

УрБК, Москва, 12.12.2019. В январе-октябре 2019 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 774,5 тыс. руб., увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (730,5 тыс. руб.). Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



По данным НБКИ, самый большой размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (1 млн 126,8 тыс. руб.), Московской области (968,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (947,6 тыс. руб.), Иркутской области (898,8 тыс. руб.) и Краснодарском крае (881,1 тыс. руб.).



При этом наиболее существенную динамику роста среднего размера выданных автокредитов (среди 30 российских регионов-лидеров по объемам автокредитования) в январе-октябре 2019 года продемонстрировали Ставропольский край (+12,1%), Республика Башкортостан (+10,6%), Калужская (+10,1%) и Ленинградская (+9,9%) области, а также Санкт-Петербург (+9,8%).



«В 2019 году средние суммы выдаваемых автокредитов растут достаточно умеренными темпами. Помимо удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на приемлемом уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных автомобилей», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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