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В 2019 году Свердловским УФАС было удовлетворено лишь 22% жалоб на проведение госзакупок

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. УФАС России по Свердловской области в текущем году получило в два раза больше жалоб на проведение госзакупок, однако лишь 20-22% из них были удовлетворены. Об этом сегодня, 12 декабря 2019 года, на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель руководителя ведомства, начальник отдела контроля закупок Антон Трофимов.



Как отметил представитель регионального УФАС, большая часть жалоб по контролю госзакупок в Свердловской области связана с ограничениями конкуренции, например с обязательными требованиями наличия опыта у той или иной компании. Также участники торгов часто жалуются на положения документации (иногда просто не могут в ней разобраться, в итоге теряют время и не успевают подать вовремя заявку на участие в торгах).



Антон Трофимов уточнил, что в основном жалобы связаны со строительной сферой, ремонтом и содержанием дорог, а также охранными предприятиями, сферой питания и здравоохранением.



Однако многие жалобы подаются с нарушениями, при этом каждая пятая жалоба в УФАС, по его словам, является необоснованной.



Согласно предварительным итогам, на конец 2019 года примерно 700 жалоб было подано по нарушениям Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и около 2 тыс. жалоб — по ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



При этом само УФАС, по словам Антона Трофимова, также ограничено в своих полномочиях относительно процедуры рассмотрения и реагирования на жалобы по проведению госзакупок, особенно по ФЗ-223, и «не может уйти ни вправо, ни влево».



Это связано с тем, что в отличие от 44-ФЗ список причин для жалоб по 223-ФЗ ограничен. Жаловаться можно, только если заказчик проводит закупку с нарушением 223-ФЗ или своего положения о закупке: предъявил к участникам закупки требования, которые не предусмотрел в положении, провел закупку, не включенную в план-график, не разместил отчет об объеме закупок у малого и среднего предпринимательства, не разместил в ЕИС положение о закупке, правки в него, информацию о закупке, о договорах или опубликовал документы с нарушением сроков. Кроме того, сумма штрафов, предусмотренных данными законами, тоже существенно отличается: по 223-ФЗ денежные штрафы более лояльные (всего 2-3 тыс. руб.), в то время как 44-ФЗ предполагает более серьезные суммы.



Как сообщил Антон Трофимов, в 2019 году было назначено около 2,5 тыс. штрафов и общая сумма по ним больше показателя прошлого года (в 2018 году — около 11 млн руб.). Причем в I полугодии текущего года был зафиксирован рост жалоб на 5%.

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