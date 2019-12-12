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Более 25% россиян рассказали об угрозе увольнения

УрБК, Москва, 12.12.2019. Более 25% россиян полагают, что для них существует угроза увольнения с нынешнего места работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter, проведенное в последнем квартале 2019 года.



В ноябре 2019 года Минтруда РФ сообщало о том, что компании до конца года планируют уволить только 0,4% сотрудников.



Среди опрошенных на вопрос об угрозе увольнения ответили «точно да» и «скорее да» 9% и 17% респондентов соответственно. Издание отмечает, что по сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 1%.



Согласно исследованию, 33% респондентов выразили «абсолютную» уверенность в том, что не лишатся своего места работы. Еще 30% считают, что, вероятнее всего, увольнения не произойдет.



10% респондентов не смогли однозначно ответить на вопрос.



Как отмечает издание, более уверенными в сохранении места работы себя чувствуют работники сфер науки, образования, добычи сырья и консультирования. Меньшую уверенность чувствуют инвестиционные и банковские служащие, сотрудники отрасли безопасности, управления персоналом.



В опросе приняли участие 20,5 тыс. человек.

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