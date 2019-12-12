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Назначен новый директор екатеринбургского муниципального кинотеатра «Салют»

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. Новым директором екатеринбургского муниципального предприятия (ЕМУП) «Кинотеатр «Салют» назначена Жанна Кузнецова. С 11 декабря 2019 года она приступила к своим обязанностям, сообщили в администрации города.



Перед руководителем поставлена задача «корректно и грамотно» провести работу по переформатированию кинотеатра. При этом, как отмечают в городской администрации, акцент должен быть сделан на сохранении максимального числа сотрудников предприятия.



Кинотеатр «Салют» планируется закрыть до 2020 года. Причиной является нерентабельность муниципального учреждения. Последним днем работы «Салюта» будет 31 декабря 2019 года.



Члены комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской городской думы пришли к выводу, что название «Салют» сохранится за зданием бывшего кинотеатра в качестве известного городского бренда, а штат сотрудников следует сохранить. Но учитывая тот факт, что в 2019 году на один кинопоказ в кинотеатр приходило не больше 10 зрителей, решено, что в оставшихся залах следует практиковать показ образовательных фильмов для детей и семейных просмотров.



Также под семейный формат предлагают перепрофилировать питание в будущем детском центре, у которого отзовут лицензию на продажу алкогольной продукции.



Также представители департамента образования повторили, что часть простаивающих площадей здания «Салюта» передадут городскому Дворцу творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии» (находится в федеральной собственности), который испытывает нехватку финансирования для ремонта собственных помещений.



Среди других предложений — создание детской киношколы в «Салюте», запуск образовательной программы, а также создание музея кинематографа.

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