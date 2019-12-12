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В Челябинске из-за снегопада ограничили въезд большегрузного транспорта
12 декабрь 2019 (11:31)
УрБК, Челябинск, 12.12.2019. Сегодня, 12 декабря 2019 года, в столице Южного Урала в связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде снега проводятся регулировочно-распорядительные действия по ограничению на въезд большегрузного транспорта на территорию города. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинска.
«В условиях снегопада передвижение по городским магистралям тяжеловесной и специальной техники представляет собой определенную опасность и, в свою очередь, может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Кроме того, большегрузный транспорт будет исключаться из транспортного потока на городских магистралях. Для предотвращения заторовых ситуаций на челябинские дороги выводятся дополнительные экипажи ГИБДД», — говорится в сообщении.
«В условиях снегопада передвижение по городским магистралям тяжеловесной и специальной техники представляет собой определенную опасность и, в свою очередь, может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Кроме того, большегрузный транспорт будет исключаться из транспортного потока на городских магистралях. Для предотвращения заторовых ситуаций на челябинские дороги выводятся дополнительные экипажи ГИБДД», — говорится в сообщении.
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